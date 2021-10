Norme Itie 2019 : le Sénégal réussit sa deuxième validation avec un score de 93 sur 100 Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré un score global de 93 points sur 100 dans la mise en œuvre de la Norme Itie 2019. Le score global constitue la moyenne des scores des trois composantes relatives à l’engagement des parties prenantes, à la transparence ainsi qu’aux résultats et impacts. Le Sénégal se distingue, à nouveau, en matière de transparence dans les industries extractives. En […] Le Sénégal a enregistré un score global de 93 points sur 100 dans la mise en œuvre de la Norme Itie 2019. Le score global constitue la moyenne des scores des trois composantes relatives à l’engagement des parties prenantes, à la transparence ainsi qu’aux résultats et impacts. Le Sénégal se distingue, à nouveau, en matière de transparence dans les industries extractives. En effet, le Conseil d’administration de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) a confirmé, hier, les conclusions de l’évaluation conduite par le Secrétariat international de ladite instance. Ainsi, le Sénégal a « dépassé » sept Exigences de la Norme Itie 2019, en a « pleinement respecté » 20 et en a, « en grande partie, respecté » 1, peut-on lire dans un communiqué publié dans le site de l’Itie Sénégal. « Le Conseil d’administration de l’Itie félicite le Sénégal pour avoir enregistré un score très élevé (99,5 points sur 100). Le Groupe multipartite a régulièrement fait le point sur les résultats et l’impact de la mise en œuvre. Et de nombreux éléments factuels indiquent que l’Itie Sénégal promeut des réformes concrètes dans les politiques gouvernementales et les pratiques des entreprises », indique le communiqué. Dans la poursuite de ses efforts visant à assurer l’accessibilité des données extractives, poursuit le document, l’Itie Sénégal a adapté ses activités de sensibilisation aux impacts de la pandémie de la Covid-19. Et « au vu de l’efficacité et de la viabilité de la mise en œuvre de l’Itie au Sénégal, trois points et demi supplémentaires ont été octroyés au pays », souligne le Conseil d’administration. Sur la composante Transparence, le Sénégal a obtenu 91 points sur 100. Sur la composante Engagement des Parties prenantes, le Sénégal a obtenu un score de 90 points sur 100. Le Conseil d’administration de l’Itie salue la démarche inclusive du Sénégal, soulignant que « le Gouvernement, la société civile et les entreprises extractives participent activement à la mise en œuvre de l’Itie ». Toutefois, d’ici à la prochaine Validation dont le démarrage est fixé au 1er octobre 2024, le Sénégal devra « s’assurer de mettre en œuvre une mesure corrective concernant l’octroi des contrats et licences (Exigence 2.2) ». Seydou KA



Source : http://lesoleil.sn/norme-itie-2019-le-senegal-reus...

