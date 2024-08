Notation : Coris Bank International se voit à nouveau décernée la note de long terme AA décernée par Bloomfield.

La banque s’est vue également décernée la note de court terme A1+ avec une perspective stable.



C’est la qualité de crédit très élevée de la banque qui a été avancé en guise de justification de la note de long terme. L’agence souligne aussi que les facteurs de protection sont « très forts ».



L’équipe de notation reste convaincue que les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroitre les risques d’investissements, quoique de manière très peu significative.



Sur le court terme, Bloomfield avance la certitude de remboursement en temps opportun très élevée de la banque pour justifier sa note. <<Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels>>, souligne-t-elle, ajoutant que les facteurs de risque sont mineurs.



Selon toujours l’équipe de Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : une position de leader maintenue en dépit des contextes difficiles au Burkina Faso et dans la zone UMOA, une amélioration continue des performances commerciales et financières de la banque en dépit de la conjoncture au Burkina Faso et dans la zone UMOA, une amélioration du ratio de concentration des 50 plus gros engagements et une amélioration du coefficient net d’exploitation.



Par contre les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont : un coût du risque qui se dégrade et demeure significatif à fin 2023, une politique monétaire qui se durcit et un environnement sociopolitique et sécuritaire qui demeure fragile.

Oumar Nourou