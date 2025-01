Notation : L’agence Bloomfield attribue à nouveau les mêmes notes à la Compagnie Ivoirienne d’électricité.

C’est la qualité de crédit très élevée qui a été avancée comme justification de la notation et la perspective sur le long terme. << Les facteurs de protection sont très forts>>, souligne l’équipe de notation. Elle est d’avis que les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroître les risques d’investissement quoique de manière très peu significative.



Sur le court terme, c’est la <<certitude de remboursement en temps opportun la plus élevée>> qui a été brandie. Selon Bloomfield, les liquidités à court terme, dont les facteurs internes d’exploitation et/ou l’accès aux sources alternatives de financement sont assurés, et la sécurité est tout juste en dessous de celle des bons du trésor sans risque.



La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un déploiement continu de la stratégie digitale, dans l’optique d’améliorer la satisfaction clientèle et l’efficacité opérationnelle ; une hausse des tarifs de l’électricité en juin 2023 et au 1er janvier 2024, visant à équilibrer le compte d’exploitation du Secteur ; une augmentation des branchements électriques facilitant l’accès à l’électricité aux populations ; une bonne flexibilité financière ; des performances financières satisfaisantes en 2023.



Par contre, les principaux facteurs de fragilité de la notation sont les suivants : un amenuisement continu de la trésorerie nette, liée à la poursuite d’investissements et des remboursements d’emprunts contractés antérieurement ; une régression des indicateurs opérationnels ; une hausse des prix des matières énergétiques impactant l’activité.

