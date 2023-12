Notation : L’agence GCR Ratings retire les notations d’émetteur de long et court terme décernées à la Société Générale Côte d’Ivoire.

<<Le retrait est fait sans mise à jour, vu qu’aucune nouvelle information importante n’a été reçue et qu’aucune analyse supplémentaire n’a donc été effectuée>>, a ajouté la direction de GCR. Selon elle, le retrait est dû à des raisons commerciales. <<Par conséquent, GCR ne fournira plus de notations ou de couverture analytique pour la SGCI>>, conclut-elle.



GCR Ratings (GCR) a retiré les notations d'émetteur de long et court terme, respectivement de AA+(WU) et A1+(WU), attribuées à la Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) sur son échelle régionale, a annoncé le mercredi 13 décembre 2023 la direction de cette agence de notation financière dont le siège se trouve à Dakar.

