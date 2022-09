Note salée à Omar Youm: Mimi Touré a boycotté le candidat de Macky Sall pour le perchoir

in extenso le message :



»Bonsoir Honorable Elhadj Oumar Youm,



Je ne serais pas présente à la seance de vote et j’ai demandé à Farba Ngom de me remettre ma procuration. Ce qu’il n’a pas fait.



Son utilisation se ferait sans mon consentement. Je ne voterais pas pour le candidat du Président de la Coalition qui privilégie les relations familiales au détriment du mérite militant. Ayant dirigé la liste de la

Majorité je ne voterais pas pour l’opposition.



Je rentre chez moi tout simplement".



Source: Senegalactu.info