Notre astuce pour souligner parfaitement ses yeux

Il existe de nombreuses manières de souligner les yeux mais c’est extrêmement complexe. Voici donc une astuce si vous n’avez pas beaucoup d’expérience.

Le crayon noir est parfait. Car en général plus doux et facile à appliquer que les crayons liquides, les gels, les feutre... de l’eye liner.



Nettoyez la pointe de votre crayon délicatement. Fermez-le bien et mettez-le au congélateur. Laissez-le reposer pendant au moins 20 minutes.

Dessinez un trait au niveau de la partie inférieure de votre paupière. Et tracez un trait au-dessus de vos cils comme vous en avez l’habitude, en relevant légèrement la pointe. Tracez une ligne du centre de votre paupière jusqu’à la pointe que vous venez de dessiner. Cela va donner une profondeur incroyable à votre regard.



NB: Vous ne devez pas étirer la peau de vos yeux avant d’appliquer l’eye liner.













Mam Dieng