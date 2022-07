Notto Diobass: Serigne Mbaye Thiam dote d'un système d'alimentation en eau potable à 14 villages

Le ministre de l’Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, a mis en service un système d’alimentation en eau potable destiné à quelque 35.000 habitants de la commune de Notto Diobass. Après le raccordement au réseau Notto-Ndiosmone- Palmarin (NDP), 14 autres villages de la commune de Notto Diobass viennent d’être raccordés au réseau KMS3 pour renforcer l’alimentation en eau potable des villages. Ceci avec un coût global de 249 420 399 F CFA. L'État du Sénégal, à travers la Sones, l’OFOR et la commune de Notto Diobass, a renforcé l’alimentation en eau potable de 14 villages ( Thiéo, Kissane, Sanghé, Baback, Péléo, Séssène, Dioungane, Keur Djeumb Ndiaye, Keur Bara Peulh, Dakhar Mbaye peulh et wolof, Keur Bara Kairé et Mbomboye).