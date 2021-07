«Nous avons perdu»: d'ex-soldats US regrettent le sang versé pour rien en Afghanistan Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|





Source : «Nous avons perdu la guerre, totalement», estime l'ancien membre des forces spéciales américaines Jason Lilley. «Le but était de se débarrasser des taliban*, et nous ne l'avons pas fait. Les taliban* vont prendre le contrôle».Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107211...

