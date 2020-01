Nouveau Directeur des bourses : Khalifa Gaye veut mettre fin au retard des paiements des bourses Professeur à l’université Assane Seck de Ziguinchor, Khalifa Gaye a été nommé, nouveau Directeur des bourses par le chef de l’Etat, hier en conseil des ministres. Le successeur de Lanasa Konté, démissionnaire, a dit, sur la RFM, sa volonté de mettre fin au retard apporté au paiement des bourses des étudiants. En plus de mettre en place des mécanismes pour une meilleure fluidité dans le processus de paiement de ces bourses, il a dit vouloir miser sur la communication pour que les bourses ne soient plus sources de conflit entre les autorités et les étudiants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos