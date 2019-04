Nouveau Directeur général d'Air Sénégal: Qui est Ibrahima Kane

Nommé vendredi Directeur général de la compagnie Air Sénégal SA, Ibrahima Kane est un ingénieur-polytechnicien qui était jusque-là directeur du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS).



Le Conseil d’administration d’Air Sénégal, a procédé à "quelques réaménagements dans le haut management de la société", en nommant Ibrahima Kane à la tête de la compagnie, créée depuis 2016.



Kane qui remplace Philip Bohn, était DG du FONSIS depuis octobre 2016 en remplacement d’Amadou Hott parti à la BAD comme Vice-président et récemment nommé ministre de l’Economie, de la Coopération et du Plan.



Ibrahima Kane compte vingt années d’expérience professionnelle et de direction dans l’industrie agro-Alimentaire et les Mines en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie.



Il est Co-Fondateur et administrateur de la première unité industrielle Sénégalaise opérant un rayon laitier composé d’éleveurs traditionnels.



Diplômé de l’Ecole Polytechnique et Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Collège Génie Industriel à Paris en France, il a également bénéficié de l’Executive leadership program au London Business School à Londres au Royaume-Uni.



Aps



