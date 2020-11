Nouveau Gouvernement des USA : Joe Biden dévoile les premiers noms Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Aux États Unis, Joe Biden n'aura donc pas attendu que Donald Trump reconnaisse sa défaite, il a dévoilé ce lundi les premiers grands noms de son futur gouvernement : une équipe d’expérience et représentative de la diversité américaine. Dans son communiqué Joe Biden dit vouloir qu'elle soit capable de travailler dès le premier jour et on connait notamment le nom de celui qui sera à la tête de la nouvelle diplomatie américaine. Ce futur cabinet, c’est un peu l’anti-administration Trump avec d’abord Anthony Blinken, 48 ans, qui devient secrétaire d’État. Blinken est parfaitement francophone et il connaît déjà ce poste crucial. Sous Barack Obama, il était le bras droit du chef de la diplomatie. Sa nomination marque une rupture avec l’isolationnisme de Donald Trump car Blinken est un partisan affiché du multilatéralisme avec les alliés traditionnels des États-Unis. Dans ce cabinet on note aussi le retour d’un visage bien connu à l’international : celui de John Kerry. L’ancien secrétaire d’État de Barack Obama devient l’émissaire spécial de Joe Biden pour le climat. Biden qui a promis de revenir dès le premier jour dans l’Accord de Paris sur l'environnement. Et puis une Afro-Américaine va devenir l’un des visages de cette nouvelle administration américaine : Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire d’État adjointe pour l’Afrique est nommée ambassadrice des États-Unis à l’ONU. A la tête du renseignement national, Avril Heines, 51 ans. C’est la première femme nommé à ce poste. Enfin, autre symbole fort après quatre années d’une politique farouchement anti-immigration Alejandro Mayorkas, un immigré latino naturalisé, est nommé à la tête du département de la Sécurité intérieure. Bref, les temps changent, commente sur Twitter une proche conseillère de Joe Biden.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32686-nouveau-gou...

Accueil Envoyer à un ami Partager