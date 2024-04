Nouveau Gouvernement du Sénégal : Voici la liste complète des 25 ministres et 5 Secrétaires d’Etat

Par décret du 2 avril 2024, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, sur proposition du Premier Ministre, 25 ministres et 5 Secrétaires d’Etat que sont : Madame Yassine FALL : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Général Birame DIOP : Ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane DIAGNE : Ministre […]

Par décret du 2 avril 2024, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, sur proposition du Premier Ministre, 25 ministres et 5 Secrétaires d’Etat que sont :

Madame Yassine FALL : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Général Birame DIOP : Ministre des Forces armées.

Monsieur Ousmane DIAGNE : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Général Jean-Baptiste TINE : Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique.

Monsieur Birame Souleye DIOP : Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines.

Monsieur Abdourahmane SARR : Ministre de l’Economie, du plan et de la coopération.

Monsieur Cheikh DIBA : Ministre des Finances et du Budget.

Monsieur Malick NDIAYE : Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.

Monsieur Daouda NGOM : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique.

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE : Ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement.

Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE : Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Monsieur Alioune SALL : Ministre de la communication, des télécommunications et du numérique.

Monsieur El Hadj Abdourahmane DIOUF : ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation.

Monsieur Serigne Gueye DIOP : ministre de l’Industrie et du Commerce.

Madame Fatou DIOUF : ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires.

Madame Maïmouna DIEYE : ministre de la famille et des solidarités.

Monsieur Yankhoba DIEME : ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions.

Monsieur Balla Moussa FOFANA : ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires.

Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY : Ministre de l’Education nationale.

Monsieur Ibrahim SY : ministre de la santé et de l’action sociale.

Monsieur Olivier BOUCAL : Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

Madame Khady Diene GAYE : ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Monsieur Mabouba DIAGNE : ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage.

Monsieur Alioune DIONE : ministre de la micro-finance et de l’Economie sociale et solidaire.

Monsieur Mountaga DIAO : ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

En vertu de l’article 2, sont nommés secrétaires d’État :

Monsieur Amadou Chérif DIOUF : secrétaire d’État au Sénégalais de l’extérieur.

Monsieur Ibrahim THIAM : Secrétaire d’État au Développement des petites et moyennes industries.

Monsieur Momath Talla NDAO : secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement.

Monsieur Alpha BA : Secrétaire d’État au coopératif et à l’encadrement paysan.

Monsieur Bacary SARR : Secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique.

Fait à Dakar, le 5 avril 2021

Source : https://lesoleil.sn/nouveau-gouvernement-du-senega...