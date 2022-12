Nouveau boss du Sames : Mamadou Demba Ndour l’homme qui avait écrit à Macky Sall

Il y a un an, il avait fait les choux gras de la presse avec la lettre qu’il avait adressée au Président Macky Sall lors de sa tournée économique à Matam. il avait été sanctionné par le directeur de l’hôpital de Matam où il exerce en tant que gynécologue. Dr Mamadou Demba Ndour est le nouveau patron du Sames.



Homme de conviction, Dr Mamadou Demba Ndour remplace le Dr Amadou Yéri Camara. Le congrès de renouvellement des instances s’est tenu ce samedi à Dakar. Pendant les votes, le tout nouveau patron du Sames a obtenu 254 voix et 63 voix pour son concurrent Dr Ly. Dr Mamadou Demba Ndour est gynécologue obstétricien. Il est membre de l’association sénégalaise de la gynécologie Obstétrique (Asgo) L’homme est Chef de service de gynécologie et obstétrique de l’hôpital régional de Matam. Le docteur Ndour a l’habitude des mêlées syndicalistes et est prompt à monter au front. Chef de Service de la Gynécologie obstétrique de l’établissement public de santé niveau 2 de Matam, président de la commission médicale du même EPS, secrétaire Général du Syndicat Autonome des Médecins Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal Zone de Matam.



Le tout nouveau S.G du Sames est revenu sur les grands chantiers pour son nouveau mandat. Selon lui, la santé coûte cher et il ne faut pas se voiler la face : nos Etats n’auront pas les moyens de financer à eux seuls les dépenses de santé. «Donc, il va falloir qu’on réfléchisse tous ensemble pour trouver des solutions. Il faut aller vers une réflexion beaucoup plus fertile et continuer la politique de mutualisation universelle parce que les dépenses viennent de manière inopinée», prône-t-il. Cependant, il indique que l’avant dernier axe, c’est qu’il faut de la stabilité dans le secteur de la santé. «A chaque fois qu’on s’engage dans un processus de contestation par la grève, c’est qu’on nous a poussés à bout. Maintenant il faut s’asseoir avec l’Etat et poser sur la table les vrais problèmes et ensemble trouver les solutions. L’Etat ne peut pas à chaque fois signer des protocoles d’accord qu’il ne s’évertuera jamais à respecter parce qu’en les signant, il sait qu’il ne sera dans les dispositions de les respecter»

L’As