Nouveau bureau de la 15e législature : Huit vice-présidents et six secrétaires élus

Sénégal Atlanticactu/ 15e Législature/ Saliou Ndong Le bureau de la 15e législature a été officiellement constitué, avec El Hadji Malick Ndiaye à sa tête en tant que président de l’Assemblée nationale. Cette désignation marque une étape importante pour diriger les travaux de l’hémicycle, dans un contexte marqué par des attentes élevées des citoyens. Les vice-présidents […] Sénégal Atlanticactu/ 15e Législature/ Saliou Ndong Le bureau de la 15e législature a été officiellement constitué, avec El Hadji Malick Ndiaye à sa tête en tant que président de l’Assemblée nationale. Cette désignation marque une étape importante pour diriger les travaux de l’hémicycle, dans un contexte marqué par des attentes élevées des citoyens. Les vice-présidents : une équipe diversifiée pour accompagner le président Le bureau est soutenu par huit vice-présidents chargés de seconder le président dans ses missions : 1er vice-président : Ismaela Diallo

: Samba Dang 8ème vice-président : Ramatoulaye Bodian Les secrétaires élus : une organisation fonctionnelle Six secrétaires élus auront la responsabilité de coordonner les travaux administratifs et de veiller à la bonne gestion des séances : Maimouna Bousso

Mouhamed Sall

Daba Wagnane

Bakary Diedhiou

Béatrice Germaine Faye

Assane Diop Les questeurs : garants des finances de l’Assemblée La gestion des finances de l’Assemblée nationale sera assurée par deux questeurs : 1er Questeur : Aicha Touré

: Aicha Touré 2ème Questeur : Alfonse Mane Sambou Une équipe prête à relever les défis Cette nouvelle équipe devra s’atteler à répondre aux aspirations des citoyens, en renforçant le rôle de l’Assemblée nationale dans le processus législatif et en assurant une gouvernance transparente et efficace. La diversité des profils au sein du bureau reflète la volonté de promouvoir une représentativité équilibrée et dynamique.



