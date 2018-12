Nouveau commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : Macky Sall fait face à deux choix

Des sources proches des soldats du feu renseignent que le président de la République nommera, dans quelques jours, le nouveau commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Le général Victor Tine qui est à la tête des sapeurs-pompiers, doit faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre prochain.



Ainsi, le chef de l’Etat fait face à des propositions émanant de deux camps : l'armée et les sapeurs-pompiers.



Les mêmes sources expliquent que l’armée qui a eu à diriger la brigade, a déjà jeté son dévolu sur ses commandants de zone pour diriger le corps. Les soldats du feu, de leur côté, ont mis sur la table les noms de leurs colonels les plus aptes à les diriger.



Une revendication légitimée par la voie qui leur a été ouverte par l’ex-commandant de la brigade des sapeurs-pompiers, le général Gabar Diop Diop.



C’est durant son magistère que les sapeurs-pompiers ont commencé à participer à des concours pour faire des formations, généralement ouverts à l’armée.













L’Observateur



