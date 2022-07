Nouveau directeur général: El Hadji Alioune Badara Fall, le Superman d’Air Sénégal Trois secteurs d’activités déterminent l’homme: aérien, minier et hydraulique. Ses expériences sont aussi bien codées. Il est pilote de ligne commerciale, calé dans le management administratif, financier, opérationnel et technique. Il est aussi un fin ouvrier dans la négociation et le maintien des performances acquises. Lui, c’est le nouveau directeur de la compagnie aérienne Air Sénégal SA. Exit Ibrahima Kane, place à El Hadji Alioune Badara Fall, ce mardi 12 juillet 2022.



Comptabilisant 33 années d’expériences dans le domaine aéronautique, l’homme est ainsi en terrain connu. Le «commandant» avait déjà fait ses premiers pas à Air Sénégal Sonatra de 1989 à 2001. Puis, jusqu’en 2008, il a officié comme membre du comité de projet de la création de la compagnie Air Sénégal international et Secrétaire général du collège du personnel. Ne s’arrêtant pas là, il occupe le poste de Secrétaire général du comité d’entreprise de Royal Air Maroc (2008- 2009). En 2010, l’homme prend du galon. Il est le Président national du syndicat des pilotes de lignes sénégalais (SPLS) pour un mandat de 6 ans. Et depuis, 2019, El Hadji Alioune Badara Fall est le pilote de l’appareil A330 NEO. Toujours dans le cadre de ses activités aéronautiques, il a intégré le Ministère du Tourisme et du Transport aérien. Mieux, il est nommé Conseiller technique chargé du pavillon national (Air Sénégal SA).



Une vie civile rythmée



Le remplaçant d’Ibrahima Kane, limogé pour «insuffisances de résultats », est un «touche-à-tout». Il aborde presque tous les domaines. Sa vie civile est aussi très rythmée. Elle n’est pas de tout repos. Depuis 2008, il est membre du Conseil économique social et environnemental (CESE) où il est le rapporteur général de la commission mines et environnement. De 2017 à nos jours, El Hadji Alioune Badara Fall occupe le poste de Directeur général à la Société Africaine de Sondage, Injections et Forages (SASIF) pour la consolidation du positionnement de leader dans le domaine des forages au Sénégal. Il a aussi pour mission de faciliter le travail de l’équipe en coordonnant, dirigeant, coachant et contrôlant les ressources et les activités afin d’atteindre les objectifs avec comme chiffre d’affaires 7,5 milliard de FCFA.



Il est, également, le Directeur général adjoint depuis 2014 des Produits Chimiques et Matériaux (PROCHIMAT), entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 17 milliards F CFA. Ce «leader» a pris les rênes de SENECARRIERES (Beton de Toglou) depuis 2007, comme Directeur de l’exploitation.



Le nouveau directeur d’Air Sénégal y est chargé de la production (Extraction, concassage et distribution). De même, il a pour rôle d’accentuer la place de la société au sein du secteur minier



Ses qualités de leader font qu’il peut «diriger une équipe en inspirant, impliquant et motivant pour partager la même vision ». El Hadji Alioune Badara Fall se définit aussi comme quelqu’un qui a un pouvoir de «communiquer avec impact, de façon claire et cohérente pour s’assurer de la compréhension». Avec cette nouvelle nomination comme Directeur général d’Air Sénégal, il aura la lourde tâche de sortir cette compagnie aérienne de la zone de turbulence.

