Nouveau drame en mer ; un jeune porté disparu

Les naufrages en mer se poursuivent. Après le drame de Kafountine qui a causé 15 morts, une pirogue a chaviré au large du fleuve Sénégal, près de Fanaye Walo, ce mercredi en milieu de journée. Un jeune de 23 ans a été porté disparu, rapporte Rewmi.



La pirogue motorisée dans laquelle il avait pris place a coulé à quelques mètres de la berge, non loin de son lieu de départ, a expliqué Bocar Diaw, son oncle maternel. Les sapeurs-pompiers, aidés de pêcheurs locaux, s’activent pour le retrouver au plus vite. Trois rescapés du naufrage, "très éprouvés", ont été admis aux urgences de l’hôpital régional de Ndioum, a-t-il informé.



L’embarcation convoyait des sacs de béton à destination de Dara Salam, un village mauritanien situé en face de Gourel Moussa, a précisé Bocar Diaw, l’oncle maternel du jeune porté disparu. L’embarcation venait de quitter ce hameau sis sur la rive gauche du fleuve Sénégal, près de Fanaye-Walo. Bocar Diaw explique que son neveu "était parti chercher de l’herbe" pour nourrir des moutons élevés à la maison. Les recherches entamées par les pêcheurs de la zone et les sapeurs-pompiers se poursuivaient pour tenter de retrouver le jeune.