Nouveau meurtre à Thiès : la mineure Khady Diouf, enceinte, a été étranglée Mais que se passe-t-il donc à Thiès ? Alors que l’on n’a pas fini de parler du meurtre de Marième Diagne, massacrée de 9 coups de couteau par son ex petit ami, Assane Guèye, alors qu’elle était enceinte de 3 mois, un nouveau meurtre d’une jeune mineure est encore survenu dans le même quartier de Médina Fall, à Thiès, samedi dernier vers 1 h du matin.

Lundi 16 Mars 2020

Selon la Vox Populi, la victime, Khady Diouf, une mineure âgée entre 14 et 15 ans, qui était également enceinte, est morte étranglée. Une corde a été retrouvée nouée autour de son cou, révèle, en effet, le journal, précisant que le corps de la victime a été acheminé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et qu’une enquête a été ouverte pour élucider ce nouveau meurtre odieux.

