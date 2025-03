Nouveau numéro de Sunu Senelec : Sur les autoroutes de l'électricité

Garantir une alimentation électrique stable et sécurisée, tout en favorisant les échanges d’énergie avec les pays voisins : c’est l’enjeu majeur de l’interconnexion électrique au Sénégal. Dans ce nouvel épisode de Sunu Senelec, plongez au cœur du réseau interconnecté de Senelec. Découvrez le premier poste 100% numérique d’Afrique à Thiès, le rôle stratégique des infrastructures de Tambacounda et Tanaff, ainsi que les coulisses du Bureau Central de Conduite, où se joue la gestion en temps réel du réseau de distribution électrique national. Une immersion inédite au cœur de l’innovation et de la modernisation du réseau électrique sénégalais.