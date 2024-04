Nouveau visage de ITV : Voici Awa Massina, la belle et intelligente présentatrice qui illumine la télé d’ici et d’ailleurs Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Elle est l’un des nouveaux visages de la chaîne d’ici et d’ailleurs ITV, Awa Macina a fait ses premiers pas dans le monde la télévision sénégalaise durant le mois béni du ramadan. Mais quels pas de géant ça été pour un début. D’ailleurs vous avez été nombreux à se demander mais qui était cette pertinente et très structurée chroniqueuse que nous avons pu apercevoir sur le talk show IKoor pendant tout le mois de ramadan ?

Il faut dire que contrairement à ce qu’on voit souvent sur nos chaînes, cette demoiselle très éloquente et cultivée, au point qu’on en oublie, toute sa beauté, sa classe et son élégance a cassé plus d’un code, apportant une touche toute nouvelle dans la manière de faire de nos chaînes locale.

Cette jeune dame, formée par l’école sénégalaise et qui est également passée par les universités françaises a charmé plus d’un en faisant preuve de pertinence et d’éloquence pendant tout le mois de Ramadan à travers l’émission Ikoor.

Après avoir vécu pendant longtemps en France et après ses études Awa, alors qu’elle pouvait rester en France, a opté pour un retour au Sénégal afin de faire valoir son talent et servir son pays. Pour ce qui demandent si Awa est un cœur à prendre, la réponse est…: Elle vous répondre elle même puisque vous la retrouverez très prochainement sur d’autres émission sur la itv.











Source : Source : https://www.jotaay.net/Nouveau-visage-de-ITV-Voici...

