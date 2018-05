Nouveaux services Wari: Envois à partir des États-Unis, du Canada et paiements en ligne! Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mai 2018 à 17:32 commentaire(s)|

Toujours dans l'optique d'élargir son réseaux, d'offrir plus de confort à ses clients et de faciliter les transactions du quotidien, Wari a récemment noués des partenariats avec les opérateurs Jappo Money Transfer, Shaka Express et PayDunya.



Jappo Money Transfer et Shaka Express sont des applications web et mobile qui ont été créées pour servir les diasporas et qui permettent de faire des envois à partir d'une carte de crédit, d'une carte de débit ou d'un compte bancaire. Jappo Money Transfer et Shaka Express rejoignent le réseau Wari pour permettre à tous leurs clients de retirer leurs envois dans tous les points Wari. De même, les clients Wari pourront également faire des envois à partir de tous les points Wari ou en utilisant l'application web et mobile MyWari, vers les comptes Jappo Money Transfer et Shaka Express.



Jappo Money Transfer permet d'envoyer à partir du Canada et couvre 25 pays en Afrique (voir la liste complète).



Shaka Express est disponible à partir des États-Unis vers 14 pays dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry (voir la liste complète).



La plateforme Wari accueille également le fournisseur de solutions de paiement Paydunya.



Les clients de PayDunya peuvent désormais passer par le réseau Wari pour payer les produits ou services commandés à travers PayDunya, en utilisant le Code Wari Marchand 222 222. PayDunya peut également payer ses entreprises clientes grâce à la plateforme Wari.



Wari poursuit son développement à l'international pour créer un standard, faire le lien avec les acteurs internationaux et permettre à tous de transacter.



