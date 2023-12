Nouvel An: 1372 détenus graciés par le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

C'est à travers un communiqué que le ministère de la Justice a donné l'information : 1372 détenus sont graciés par le chef de l'Etat, à l'occasion du nouvel an. La note de la Chancellerie précise que ces personnes sont condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différentes prisons du pays. Parmi les bénéficiaires figurent des «délinquants primaires» (c'est-à-dire qui ont un problème avec la Justice pour la première fois) et des «détenus qui présentent des gages sérieux d'amendement».



Source : Source : https://lesoleil.sn/nouvel-an-1372-detenus-gracies...

