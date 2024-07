Nouvel An Musulman 1446 : Conseils et Recommandations de Serigne Khadim Gaydel Lô

Vendredi 19 Juillet 2024

Comme à l'accoutumée depuis plus de 25 ans, Serigne Khadim perpétue le ndiguel de Serigne Saliou Mbacké à travers la célébration annuelle du ziar Achoura. Cette année, l'événement s'est déroulé à Bakhdad, Thiès, le mercredi 17 juillet, rassemblant des fidèles venant de tous horizons.



Organisée selon les préceptes de Serigne Touba, avec la lecture du Coran, des khassaides et du zikr, cette célébration est aussi l'occasion de se remémorer la vie de Serigne Saliou Mbacké, homme de Dieu dont l'œuvre immense continue d'inspirer les musulmans à travers le monde. La jeunesse s'est fortement mobilisée lors de cet événement, témoignant d'une relation étroite et profonde avec le guide religieux. Cette journée marque aussi un temps fort dans le calendrier musulman, beaucoup de pèlerins observant le jeûne dans leur quête de miséricorde divine.



Le programme incluait la récitation de khassaides par de nombreux kourels et daaras, suivie de la cérémonie officielle où Serigne Khadim a prononcé son discours habituel devant ses disciples, proches et amis.



Dans son allocution relayée par Imam Ablaye Thiam, Serigne Khadim a délivré ses recommandations et conseils pour l'année musulmane 1446. Il a ainsi suggéré aux fidèles de réaliser les offrandes suivantes :

- 7 feuilles blanches et 7 bougies,

- 1 plat d'aliment cuit (peu importe le menu),

- Du riz avec du maïs (non cuit, en quantité libre).



Lors de cette solennité, Serigne Khadim Lô a partagé ses recommandations et prédictions pour la nouvelle année, implorant l'assistance de Dieu Tout-Puissant. Il a annoncé un hivernage pluvieux et rapide, tout en assurant que Dieu nous préservera des calamités potentielles. Serigne Khadim a évoqué une augmentation des décès parmi les personnes âgées et les célébrités en début d'année, et parmi les enfants vers la fin.



Il a également mis en garde contre les nombreuses disputes, notamment celles liées au pouvoir, prévoyant une année marquée par des conflits tels que des plaintes, des procès et des incarcérations. Il a conseillé à chacun d'éviter les querelles, quelles qu'elles soient, pour éviter toute conséquence désagréable.



En conclusion, il a sollicité le pardon des dignitaires religieux, en commençant par Serigne Mountakha Mbacké, et a exprimé sa gratitude envers tous les pèlerins présents, soulignant l'importance du ndiguel émanant du 5ème khalife de Serigne Touba.



Serigne Khadim a également adressé ses meilleurs vœux de succès et de réussite au nouveau président et à son gouvernement, priant pour que tous les musulmans vivent une année empreinte de bonheur et de prospérité.



Mounirou Mbengue

