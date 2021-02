Nouvel An chinois: le Président ukrainien félicite Pékin et fait une double gaffe Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|





Source : Volodymyr Zelensky a confondu le Népal et la Chine en souhaitant un bon Nouvel An lunaire à Xi Jinping et au peuple chinois. Pire encore, il a posté son message sur Twitter qui est interdit en Chine.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202102131...

