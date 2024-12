Nouvel An : le Président Bassirou Diomaye Faye accorde sa grâce à 1 223 détenus Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Conformément à la Constitution et à la tradition républicaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d’accorder sa grâce à 1 223 personnes condamnées pour diverses infractions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en conformité avec la Constitution et la tradition républicaine, a décidé d’accorder sa grâce à 1 223 […] XALIMANEWS-Conformément à la Constitution et à la tradition républicaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d’accorder sa grâce à 1 223 personnes condamnées pour diverses infractions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en conformité avec la Constitution et la tradition républicaine, a décidé d’accorder sa grâce à 1 223 personnes condamnées pour diverses infractions et incarcérées dans les établissements pénitentiaires du pays. Selon le Soleil Digital, cette mesure de clémence bénéficie à des délinquants primaires, à des détenus présentant des garanties de réinsertion, à des personnes âgées, ainsi qu’à des individus gravement malades et des mineurs.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/nouvel-an-le-president-ba...

Accueil Envoyer à un ami Partager