"Nouvel Horizon", l’acte de décès signé ce vendredi

Comme nous l’annoncions, "Nouvel Horizon" va disparaître définitivement des kiosques. Le magazine hebdomadaire édité par la société Panafrican System Production (PSP), sort son "ultime publication’’ ce vendredi 5 janvier 2018, après 21 ans d’existence et 1053 éditions, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



"Le magazine Nouvel Horizon, produit phare de l’entreprise PSP cesse conséquemment ses parutions après une ultime publication qui paraît ce 5 janvier 2018", précise la même source, qui ajoute que la société elle-même suspend ses activités ce 2 janvier.



Elle explique que la "décision de suspension des activités est la conséquence d’une situation économique en dégradation constante sur huit années consécutives, avec des pertes de plus en plus difficiles à supporter".



La direction de la société a déjà annoncé la décision "à tous les personnels le vendredi 29 décembre 2017 en présence des conseils juridiques de l’entreprise". "A tous, il a été proposé un départ volontaire", rapporte le communiqué.



"Cette solution douloureuse a été décidée pour éviter des retards de paiements de salaires et de versements des cotisations sociales ou alourdir à des niveaux irrémédiables la dette auprès des fournisseurs", explique-t-on.



Le communiqué souligne que "la direction a souhaité avec cette suspension d’activités ne pas plonger les personnels dans une précarité dégradante et s’est résolue par ce moyen, à sauver l’image de l’entreprise et de Nouvel Horizon tout en s’offrant la possibilité d’une relance ultérieure si les conditions s’y prêtent".



"A tous ceux qui suivent Nouvel Horizon depuis le 26 janvier 1996 et ont apprécié la qualité de notre travail et toutes les publications de PSP proposées (Thiof, Cactus, Champion, Mélokane), nous exprimons notre profonde gratitude et nos regrets", conclut le texte.