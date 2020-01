Nouvel an: Macky Sall gracie 709 détenus Selon un communiqué du ministère de la Justice, le président de la République, Macky Sall, a accordé la grâce à 709 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal, à l’occasion de la fin d’année.

Parmi les « 709, il y a 631 remises totales de peines, 56 remises partielles de peines, 5 mineurs, 14 grands malades, une personne âgée de plus de 65 ans et deux commutations de peine de perpétuité à 20 ans de travaux forcés », annonce la même source.



Le communiqué souligne que la « grâce obéit à une volonté de donner une seconde chance à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la l oi ».



« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux auteurs de certaines infractions lourdes telles que le viol, la pédophilie, le vol de bétail et le trafic illicite de bois ou d’espèces protégées », renseigne le texte.



