Nouvel an : Macky Sall gracie 804 personnes définitivement condamnées

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Janvier 2019

Le Président de la République, fidèle à la tradition républicaine et conformément à la Constitution, par décret n°2018-2287 du 31 décembre 2018, a accordé son pardon à 804 personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal.



Selon un communiqué parvenu à la Direction des affaires criminelles et des grâces, «cette mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des personnes âgées de plus de soixante-cinq (65) ans, des condamnés gravement malades et des mineurs».



Actusen.sn



