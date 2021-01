Nouvel objectif de l’Etat : « 4 millions tonnes de céréales l’année prochaine»

Le Sénégal se fixe un objectif de 4 millions de tonnes de céréales l’année prochaine pour assurer sa sécurité alimentaire, a annoncé samedi, à Kolda (Sud), le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER), Moussa Baldé.



« Nous nous fixons un objectif de 4 millions tonnes de céréales l’année prochaine pour assurer la sécurité alimentaire et c’est possible d’atteindre cet objectif. A l’image de cette année, on est unanime sur le record de la production avec près de 2 millions de tonnes. Et vous savez que le taux fixé par nos systèmes, avec des partenaires, en termes de statistiques est de 1 million 800 000 et 3 millions 800 000 tonnes de céréales », a notamment dit le MAER.



Dans un entretien avec l’APS, M. Baldé est également revenu sur la suspension et la levée des mesures d’exportation de produits agricoles, notamment l’arachide, et a magnifié la coopération entre le Sénégal et La Chine.



























APS

Source : https://www.exclusif.net/Nouvel-objectif-de-l-Etat...