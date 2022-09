Nouvelle Consule générale de France à Dakar, Mme Nathalie Node, officiellement installée : corriger ces frustrations nées sous Didier Larroque Avec la nomination de Didier Larroque, Ex Consul général de la France, accrédité à Dakar comme le 1er Conseiller de l’ambassade de France à Kinshasa chez le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Leral était revenu il y a quelques jours sur de nombreuses frustrations nées sous son magistère. « Les autorités françaises ont-elles repéré leurs erreurs ? Cette frustration des jeunes contre la politique française envers l'Afrique a-t-elle suscité un éveil de conscience de leurs dirigeants ? », se demandait-on. Il y a quelques jours, la Nouvelle Consule générale de France à Dakar, Mme Nathalie Node, a été officiellement installée : pourra-t-elle corriger ces frustrations et restaurer l’estime des Sénégalais envers leur pays ? Une affaire à suivre

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

Une des Mesures nominatives ministère de l’Europe et des affaires étrangères , le Décret Nor Eaea2210810d du 16 mai 2022 du Président de la République française, a désigné Mme Node (Nathalie) comme consule générale de France à Dakar, en remplacement de M. Didier Larroque, appelé à d’autres fonctions. Une lueur d’espoir pour ces demandeurs de visa d’entrée en France qui peinent même à décrocher un rendez-vous, là où d’autres qui avaient déjà leurs demandes de visa dans le circuit, n’ont pas eu de réponse en retour.



Et chose plus choquante, le Consul général de la France refusait de fournir la plus petite explication sur la floraison de demandes de visa, bloquées sans suite au niveau de ses services. Et cette attitude consulaire française avait été perçue comme un refus fait à dessein pour bloquer ou fermer leurs portes aux africains.





Et pour rappel, loin d’être des migrants vers le continent européens, les plus impactés par cette situation anormale étaient souvent des hommes d’affaires, des étudiants, des malades, mais aussi des voyageurs événementiels. Et sentiment largement partagé aussi , cette posture du Consul de la France est assimilable à une sous estimation des Sénégalais demandeurs de visa et même une stratégie xénophobe qui cible les africains. Selon des informations reçues, Didier Larroque a fait passation de service le 30 août, la Nouvelle Consule générale de France à Dakar Mme Nathalie Node, a pris service le 1er septembre.



Parmi ses premiers jalons posés, Madame Nathalie Node, nouvelle Consule générale de France à Dakar a rendu visite au le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, M. Moïse Sarr, le 09 septembre 2022.



Leurs échanges ont tourné principalement autour des défis communs, notamment à l’amélioration de la mobilité de nos compatriotes, selon les propos du secrétaire d’État.



Le S. E. Moïse Sarr s’est même réjoui du fait que son interlocutrice, soit « très expérimentée et bien au fait de la situation au Sénégal. « L’on espère donc que la question des visas pour les étudiants et autres Sénégalais qui rencontrent ces mêmes difficultés, trouveront une issue heureuse. »



Selon des confrères, Madame Nathalie Node, nouvelle Consule générale a fait part au secrétaire d’État « de sa grande disponibilité et de son engagement à travailler, avec nous, pour améliorer le dispositif existant. »



Une séance de travail avec la nouvelle équipe est d’ailleurs prévue pour ce 12 septembre, nous dit-on.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook