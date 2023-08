Nouvelle arrestation dans l'affaire Juan Branco

Après Me Babacar Ndiaye, un Sénégalais vivant à Paris, en vacances à Mbour, a été arrêté dans l’affaire Juan Branco. Selon des sources proches de l’enquête, ce dernier aurait facilité le déplacement de Juan Branco, notamment son entrée clandestine au Sénégal, en passant par la Gambie et aurait hébergé l’avocat français après la conférence de presse à Saly, renseigne "Senenews".



Il est également soupçonné d’être un acteur principal et l’instigateur des financements d’activités des jeunes patriotes du Sénégal, des actes de vandalisme et de pillage contre les biens publics et privés appartenant à autrui.



Après une longue Journée de filature, le Lieutenant de Police Adama Niane, chef de service du Corps urbain dudit Commissariat, accompagné de l’adjudant Abdoulaye Ndour, de l’adjudant Moussa Ndiaye, du chef Aliou Diatta et du Chef Mouhamed Sidibé, ont mis la main sur le présumé cerveau de Pastef.



D’autres membres sont en cours d’arrestation, pour des faits de crimes et délits contre la sûreté de l’État et complicité des crimes et délits commis par participation à un mouvement insurrectionnel, financement actes de terrorisme, complicité de trafic de migrants.



Conduit dans locaux du Commissariat, le sieur Maodo Bâ a été placé en garde-à-vue, il sera déféré au parquet ce lundi.