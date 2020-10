Nouvelle convention de dix ans entre le FC Metz et Génération Foot Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Le club lorrain a officialisé la signature d’une nouvelle convention de dix ans avec l’Académie Génération Foot basée à Dakar, selon des informations rapportées par l’Equipe. Le président du FC Metz, Bernard Serin, a officialisé avant le coup d’envoi de la rencontre Metz-Saint-Étienne ce dimanche après-midi la signature d’une nouvelle convention de dix ans entre […] Le club lorrain a officialisé la signature d’une nouvelle convention de dix ans avec l’Académie Génération Foot basée à Dakar, selon des informations rapportées par l’Equipe. Le président du FC Metz, Bernard Serin, a officialisé avant le coup d’envoi de la rencontre Metz-Saint-Étienne ce dimanche après-midi la signature d’une nouvelle convention de dix ans entre le club lorrain et l’Académie Génération Foot présidée par Mady Touré et basée à côté du lac Rose, à Dakar, au Sénégal. Ouverte en 2000, cette infrastructure peut accueillir jusqu’à 130 jeunes talents sénégalais sur 16 hectares emploie 75 personnes. Elle a régulièrement fourni des joueurs au FC Metz, rapporte la même source.



Source : Source : http://lesoleil.sn/nouvelle-convention-de-dix-ans-...

Accueil Envoyer à un ami Partager