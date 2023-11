Nouvelle législature-An 1: Le Bilan du député Guy Marius Sagna, ses 178 initiatives parlementaires interpellant 26 ministères….

Député Guy Marius- À tous ceux qui m'ont élu député, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas voté pour nous mais que je représente aussi, je vous dois tous, après 12 mois passés à l'Assemblée nationale, un bilan ou un compte rendu.



J'ai pris 178 initiatives parlementaires entre le 19 octobre 2022 et le mois d'août 2023. Ces 178 initiatives parlementaires sont:



- 119 questions écrites

- 26 questions orales

- 23 questions d'actualité

- 3 propositions de mise sur pied de commission d'enquête parlementaire

- 2 propositions de mission d'information

- 1 proposition de loi

- 4 courriers adressés au président de l'Assemblée nationale



Ces 178 initiatives parlementaires ont interpellé 26 ministères dont les plus concernés ont été :



- Ministère du travail : 13

- Ministère de l'intérieur : 12

- Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur : 10

- Pétrole et l'énergie : 9

- Santé et action sociale : 9

- Enseignement supérieur : 9

- Infrastructures, transport terrestre : 7

- Pêche : 6

- Éducation : 5

- Commerce et PME : 5

- Eau et assainissement : 5

- Justice : 5

- Collectivités territoriales : 5



+ 46 de mes initiatives ont concerné les droits des travailleurs



+ 40 de mes initiatives ont concerné la jeunesse



+ 11 de mes initiatives ont concerné les violences, les tortures et agressions de certains agents des forces de défense et de sécurité sur la population



+ 11 de mes initiatives ont concerné le bien-être pédagogique et social des étudiants des universités publiques



+ 9 de mes initiatives ont concerné le droit à l'électricité des populations et la cherté du prix de l'électricité



+ 6 de mes initiatives ont concerné la défense des droits des Sénégalais de l'étranger et des Noirs victimes de racisme à travers le monde



Sur ces 178 initiatives, certaines ont concerné la situation des Noirs en Mauritanie, en Tunisie et aux États-Unis. Mais aussi la situation au Soudan, au Niger, au Mali et en Palestine.



Nos initiatives parlementaires et extra-parlementaires ont contribué par exemple à:



- faire passer le salaire des agents de la sécurité de proximité (ASP) de 50.000 FCFA à 90.000 FCFA,



- changer la situation des médecins sortants de l'université de médecine Saint Christopher,



- informer le ministre du commerce de l'ouverture illégale de China Mall qui a été condamné à payer 10 millions de francs CFA



- à introduire EDK dans les sociétés qui vendent du carburant aux députés



- améliorer les salaires des travailleurs des bateaux de pêche,



- attirer l'attention du gouvernement sur les retards structurels dans le paiement des salaires ou des primes des ASP, des policiers, des jeunes du programme xëyu ndaw ñi, des employés du FERA, des travailleurs des CTE du coronavirus.



- la liste n'est pas exhaustive



Je prends l'engagement auprès de vous de plus et mieux faire pour vous représenter, pour vous défendre, pour plaider pour vous à l'Assemblée nationale.



Sonko 5e président !

GMS,