Nouvelle législature: Trois groupes parlementaires avec Oumar Youm, Mamadou Lamine Thiam et Birame Soulèye Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Septembre 2022 à 17:32

La séance d'installation de la 14e législature a démarré après près de cinq heures d'attente. La présidente de séance a compté la présence de 163 députés dépassant ainsi le quorum de 83.



Aïda Sow Diawara a annoncé avoir reçu la déclaration politique de trois groupes parlementaires. Il s'agit de celle de Benno Bokk Yakaar avec comme président Oumar Youm et Adji Mbergane, vice-présidente.



Les députés de Wallu se sont aussi constitués en groupe dénommé Liberté et Démocratie dirigé par Mamadou Lamine Thiam, avec Cheikh Bara Dolly comme vice-président.



Yewwi a aussi son groupe parlementaire avec comme président Birame Souleye Diop et Cheikh Thioro Mbacké comme vice-président.

