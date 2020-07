Accueil Envoyer Partager sur facebook Nouvelle pneumonie "plus mortelle" que la Covid-19 découverte au Kazakhstan? : C’est l’ambassadeur de la Chine qui sonne l’alerte Rédigé par DD le 16 Juillet 2020 à 10:22 La Chine s’inquiète d’une nouvelle “pneumonie inconnue” au Kazakhstan, plus mortelle que le Covid-19. Les autorités du pays réfutent ses accusations et plaident une différence de classement des maladies.

L’ambassade de Chine au Kazakhstan a tiré la sonnette d’alarme le 9 juillet dernier : une pneumonie “inconnue” serait en train de se développer dans le pays, et elle aurait un taux de mortalité “bien plus élevé” que le Covid-19.

Selon lui, les chercheurs Kazakhs n’auraient pas encore identifié ce virus. “Il n’y a pas d’indications qui montrent que la pneumonie est liée au coronavirus”, précise le Global Times, un quotidien chinois.



Selon la Chine, près de 1 800 personnes seraient décédées de cette mystérieuse pneumonie depuis le début de l’année, dont plus de 600 rien qu’au mois de juin, comme le rapporte le South China Morning Post.



Le nombre de cas enregistré le mois dernier serait ainsi deux fois plus élevé qu’à la même période en 2019, d’après l’agence de presse Kazinform. “300 personnes sont hospitalisées chaque jour avec une pneumonie”, a expliqué Saule Kisikova, cheffe du département de la santé à Astana (la capitale)



Selon des experts chinois, des mesures doivent être prises pour éviter que l’épidémie ne s'étende en Chine. Par ailleurs, l’ambassade a appelé à la vigilance pour ses ressortissants chinois au Kazakhstan.



Pour autant, le gouvernement du Kazakhstan réfute totalement l’appellation de “nouvelle pneumonie”, avancée par la Chine, selon CNN. Le ministre de la Santé a reconnu qu’il y avait bien “une pneumonie virale dont la cause n’est pas spécifiée”, mais il a nié le fait que cette épidémie était inconnue ou nouvelle.



Selon les autorités kazakhs, c’est avec le terme “non spécifié” que seraient enregistrés les cas de pneumonie lorsque le Covid-19 est diagnostiqué chez un patient mais qu’il n’y a pas de confirmation par test, conformément aux indications de l’OMS.



Des explications qui ne semblent pas convaincre la Chine. Selon les derniers chiffres, 54 747 personnes ont eu le coronavirus au Kazakhstan où l’épidémie a fait, officiellement, 264 morts.

Avec fr.news.yahoo.com



