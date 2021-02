Nouvelle production de Canal +International: Le film chaque jour ensemble Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 13:30 commentaire(s)| Inspirée par nos chers abonnés, notre dernière publicité retrace leurs quotidiens et le lien fort qui les unit aux différents programmes des bouquets Canal+. Je vous transmets en exclusivité les liens du film : La version de 30s : https://we.tl/t-m5LsbbYiLj

Alors, commençons l’année ensemble.



Les Chaines Ý



1) Le meilleur du cinéma avec toujours des événements antenne à ne pas manquer

- En Janvier : Heros Malgre Lui

- En Février : Black Lives Matter



Et le meilleur du cinéma africain avec la diffusion d’un film chaque mois.

A noter que "Le Père De Nafi" (Prado d’oroCineastidel présente, Festival Locarno 2019) sera diffusé en fin d’année sur Canal+.



Le "Père De Nafi" est également sélectionné pour les Oscars pour représenter le Sénégal.



2) Des émissions incontournables produites par CANAL+

pour ses abonnés avec toujours :

- Les magazines Bonjour Sante, Enquête D’afrique, Rendez-Vous…

- Du divertissement avec Le Parlement Du Rire, la nouvelle saison de Pièges !, Canal Comedy Club

- Le talk-show africain 100% féminin, Le Chœur Des Femmes Sur Canal+ Elles

Et en février, le lancement d’un nouveau magazine Avant-Premiere, le samedi 27 février à 19h45 (à la place de CINE LE MAG).



Ce nouveau programme se positionne comme une émission culturelle, populaire, divertissante, haut de gamme. Avec pour objectif de donner aux téléspectateurs l'envie d'aller au cinéma, de regarder une série télé, de lire un roman ou de découvrir une expo...



3) Soutien sur nos antennes à l’opération 1 Mois, 1 Cause

L’objectif est d’accompagner plusieurs associations et organismes humanitaires, afin de faire passer leur message à l’antenne.

Chaque mois, une cause est mise en lumière…



De la drépanocytose, à la protection du patrimoine culturel en passant par les droits des femmes et jeunes filles, CANAL+s’engage à sensibiliser les téléspectateurs tout au long de l’année.



En janvier : Drépanocytose

En février : l’Albinisme



5) Des nouvelles séries Canal+ Original avec notamment

une coproduction sénégalaise, actuellement en tournage.



Les Chaines Canal+ Sport



1) La plus belle offre de football avec les plus grandes compétitions

et championnats européens

- Ligue 1

- Premier League

- Liga

- Série A

- Bundesliga

- Uefa Champions League / Uefa Europa League…



2) A noter les grands RDV foot à ne pas manquer prochainement

- Les 8ème de finale de L’uefa CHAMPIONS LEAGUE dès le 16 février



3) Uefa Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet si le contexte le permet



4) Une nouvelle saison NBA avec 3 à 4 matchs par semaine

dont ceux du dimanche en direct





Les Chaînes Editees Thematiques



Sunu yeuf

1) Evènement avec pour la 1ère fois, une série inédite à partir du 25 février : NAXAAR

Production : Dianke Production

Réalisateur : Saliou Ndiaye

Avec : Ousmane Baldé, Gnagna Ndiaye, Amina Soumare, Idrissa Seck



2) Et aussi un 1er semestre qui s’annonce toujours riche en séries sénégalaise avec :

- IDOLES saison 6 à partir de 8 février à 20H

- WIRI-WIRI saison 2 en mars





Nollywood Tv Et Nollywood Tv Epic



1) En 2021, Les Chaînes Nollywood Tv changent de look

Nouvel habillage antenne, nouvelle identité sonore et nouveau logo

A découvrir à partir du 18 janvier 2021



2) Et toujours les meilleurs séries et blockbusters 100% Nollywood

En janvier :

- Nouvelles saisons inédites Ojukwu à partir du 25/01

- King Of Boys, La Matriarche, le 29/01

- Les saisons 16 et 17 du Journal De Jenifa début mars



A+

La chaîne des séries africaines fortement plébiscitée

Les nouvelles coproductions A+ à venir :

Les Coups De La Vie saison 2 en Mars

C’est La Vie saison 3 en Mai





Novelas Tv

La chaîne la + regardée en Afrique francophone qui propose le meilleur des télénovelas d’Amérique du Sud et de Turquie

1) Les nouvelles séries à ne pas manquer prochainement :

- Catalina, ultime saison à partir du 09/02

- Amour Eternel, à partir du 04/05

Et toujours : L’ombre Du Passe, La Force Du Cœur, L’imposture





Cuisines

La chaîne des recettes faciles, qui met à l’honneur toutes les cuisines africaines et du monde entier, à travers des recettes faciles à réaliser.



1) Recettes D’afrique : nouvelle saison en mars

2) Et des nouvelles émissions africaines à venir en mars / avril / mai, dont une qui sera dédiée à la cuisine traditionnelle africaine.





