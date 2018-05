Nouvelle rencontre entre dirigeants sud et nord-coréens

Nouveau coup de théâtre sur la péninsule coréenne : les deux dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in, ont organisé en urgence et dans le plus grand secret un sommet ce samedi 26 mai. Il s'agit du deuxième tête-à-tête en moins d’un mois entre MM. Kim et Moon. Il intervient alors que le président américain Donald Trump a annulé jeudi 24 mai son sommet prévu en juin avec Kim Jong-un.





La rencontre a été organisée dans le plus grand secret, mais elle n’en est pas moins chaleureuse : sur les images diffusées quelques heures plus tard par les télévisions sud-coréennes, Kim Jong-un et Moon Jae-in s’embrassent à trois reprises et multiplient effusions et sourires.



Ce sommet complètement inattendu a eu lieu du côté Nord de la ligne de démarcation à Panmunjeom, le seul point de contact sur la frontière entre les deux Corées. À part le tapis rouge et les photos d’usages, le cérémonial semble avoir été réduit au strict minimum : il se dégage de la rencontre un sentiment d’urgence.



Selon la présidence sud-coréenne, les dirigeants sudiste et nordiste ont discuté de la mise en place de leur accord de coopération signé il y a un mois. Mais surtout, ils ont parlé du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump.



Alors que cette semaine le président américain envoie des signaux contradictoires, annule d’abord ce sommet le jeudi 24 mai, puis dit qu’il aura peut-être lieu, Moon Jae-in et Kim Jong-un envoient eux un message limpide : ils montrent qu’ils veulent poursuivre le dialogue. Quitte à isoler Donald Trump.