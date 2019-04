Nouvelle répartition des services de l’Etat : l’Apix désormais gérée par la présidence L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) est désormais gérée par la présidence de la République. C’est ce qui ressort de la nouvelle répartition des services de l’Etat et de la suppression du ministère des Investissements.

Une décision qui relève d’un souci de plus d’efficacité comme indiqué par le Président de la République qui a dit vouloir se mettre en mode Fast-Track.

A l’inverse, le l’Agence du patrimoine bâti quitte la présidence de la République pour être gérée désormais par le ministère de l’Urbanisme, en même temps que l’unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg).

La salubrité est une des grosses priorités du chef de l’Etat qui l’a indiqué le 2 avril dernier, lors de son discours d’investiture, après sa réélection le 2’ février dernier.



