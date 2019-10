Nouvelle saisie record: L'armée met la main sur plus d'une tonne de cocaine

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

La marine nationale sénégalaise vient de saisir plus d'une tonne de cocaïne. Une saisie effectuée à 120 km au large de Dakar, lors d'une patrouille en mer menée à bord du "Fouladou" en coordination avec la Guardia civile espagnole.



L'embarcation serait partie de l'Amérique du Sud pour rallier l'Espagne.

