La nouvelle série «Gaal Gui» (la pirogue) met le focus sur les défis liés à l’immigration clandestine. L’œuvre retrace le destin de Fodé et Bathie, deux personnages tourmentés par les épreuves de la vie à Dakar.

«Gaal Gui» est une série dans l’air du temps. Elle évoque un sujet d’actualité et de société : l’immigration clandestine. Ce phénomène a atteint, aujourd’hui, un niveau préoccupant. Chaque jour ou presque, des hommes et femmes empruntent l’océan et le désert dans le but de vouloir atteindre, à tout prix, les côtes occidentales ou l’Amérique. La recrudescence de ces départs illégaux ne trouve toujours pas des explications plausibles dans l’opinion. La nouvelle série «Gaal Gui» lève un petit coin du voile sur ces voyages qui s’organisent souvent dans le plus grand secret et la clandestinité. Cela, en offrant un aperçu captivant de l’histoire de Bathie et Fodé, deux jeunes Sénégalais aspirant à une vie meilleure à l’étranger. La narration est ancrée dans le contexte de Dakar, mettant en évidence les réalités complexes de la jeunesse africaine d’aujourd’hui. Pauvreté, promiscuité, oisiveté…tout un chapelet de maux et de difficultés qui rongent le quotidien de ces jeunes âmes.

La pertinence et l’intérêt de cette série résident dans le fait qu’elle cherche à trouver une réponse sur les causes de cette immigration massive. «Nous avons remarqué, comme tout le monde, que ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui fuient le pays. Dans la série, nous avons cherché à savoir pourquoi les gens veulent coûte que coûte partir», soutient le réalisateur Babacar Sy. Selon lui, le projet leur a pris trois ans. M. Sy explique ces départs par un sentiment de désespoir qui anime les jeunes. Face à la pression sociale, note-t-il, la jeunesse est obligée de fuir.

Entre désespoir et espérance, ces candidats rêvent d’un ailleurs meilleur où «leurs droits et valeurs seront préservés». «Au Sénégal, tout tourne autour de l’argent. On prend les gens pour ceux qu’ils ont et non pour ce qu’ils sont», avance le réalisateur Babacar Sy.

La série «Gaal Gui» a été produite par le comédien Mahfousse et tournée dans le populeux quartier de Yarakh. La première saison comprend 20 épisodes.

Les deux personnages principaux du film Bathie et Fodé ont un point commun : la déception.

Fodé a perdu l’amour de sa vie qui a choisi de se marier avec un Sénégalais établi en Espagne. Bathie voit son rêve de devenir footballeur professionnel se briser après que son entraîneur lui a refusé la sélection pour une finale.

«Gaal Gui» est une série qui arrive à son heure et aide les autorités et institutions à caractère humanitaire à comprendre les véritables causes de l’immigration clandestine.

Ibrahima BA

Source : https://lesoleil.sn/nouvelle-serie-gaal-gui-la-pir...