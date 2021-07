Nouvelle vague de Covid-19: Une ré-interdiction des rassemblements recommandée

Le Sames, réuni en session ordinaire pour se prononcer sur les questions du secteur de la santé et avertir les populations face à une rechute sanitaire, a saisi l’occasion pour lancer un appel aux autorités de la presse pour qu’ils conscientisent davantage les Sénégalais.



« Les services sont au bord de l’implosion surtout à Dakar, et bientôt ce sera quasi impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes. Au même moment, aucune mesure déterminante n’est prise et des rassemblements se font en toute inconscience. Si rien n’est fait d’ici la fête de Tabaski, la situation de Dakar se retrouvera sur l’ensemble du territoire », déclare le Bureau exécutif nationale du Sames.



Ledit syndicat demande, ainsi, à l’Etat, d’interdire tous les rassemblements religieux, culturels et politiques, qui favorisent la propagation de la maladie et de faire respecter le port du masque dans les services et sur la voie publique.



« Ce péril doit nous faire dépasser nos clivages et l’argument sanitaire doit prévaloir pour éviter de se retrouver devant une situation incontrôlable. Ainsi, le Sames lance un appel aux chefs religieux, aux responsables politiques et de la société civile pour leur participation à faire respecter les gestes barrières et à se vacciner, surtout dans les régions de l’intérieur du pays. Un sursaut national est attendu de tous les acteurs de la vie publique, pour préserver notre cher Sénégal .»



Pour une lutte plus efficace contre le coronavirus, le Sames lance un appel aux acteurs de la presse qui, selon ses membres, doivent en faire leur propre affaire, parce que personne ne sera à l’abri si cette flambée continue et se dissémine.