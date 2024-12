Nouvelle volonté politique : Passer d’un budget de dépenses à une culture de résultats Dans sa Déclaration de politique générale, une nouvelle volonté, une nouvelle vision ressort, celle de passer d’un budget de dépenses à une culture de résultats. Selon le post d’un membre du Pastef, l’un des goulots d’étranglement de l’essor du Sénégal, c’est le management budgétivore et rigide que les régimes sortants ont imprimé à notre administration.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

« Dans un monde de compétitions et de logique de marché, c’est une nécessité d’instaurer un nouveau management axé sur le pragmatisme, par l’obtention des résultats/performances : aller vite et mieux.



Sans cela, toute politique publique, aussi pertinente soit elle, engendrera difficilement les effets positifs escomptés pour les usagers et l’économie. Cela, le président de la République et son Premier ministre l’ont bien compris », peut-on lire dan un post sur la page officielle des "Patriotes".



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook