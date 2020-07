Nouvelles mesures françaises contre la COVID-19 : la liste des 16 pays à risques et les tests obligatoires au départ comme à l’arrivée À compter du samedi du 1er août, la France applique ses mesures pour de nouvelles mesurer pour contrer la COVID-19. 16 pays jugés «à risque» (en dehors de l’Europe), les voyageurs devront subir un test PCR directement à leur arrivée dans les ports et les aéroports, en plus des tests sont obligatoires au départ comme à l’arrivée des certains pays dont voici la liste….

