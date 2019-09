Nouvelles nominations à la Police: Touba, Louga, Pikine, Ziguinchor, Sédhiou… changent de patrons La haute hiérarchie de la Police vient de procéder à un vaste jeu de chaises musicales qui a concerné plusieurs cadres supérieurs de la Police nationale. Les Commissariats de Touba, Louga, Ziguinchor, Pikine, Sédhiou…ainsi que le Bureau des relations publiques changent de patrons.

La mesure a été longtemps chuchotée dans certains cercles de la Police. Elle est désormais effective. Le Directeur général de la Police nationale, Ousmane Sy, est finalement passé à l’action, en procédant à un vaste mouvement, concernant plusieurs cadres de la Police à la tête de commissariats urbains, d’arrondissements, de postes de police. Des officiers supérieurs ont également été envoyés dans différentes missions onusiennes, au Mali, en Centrafrique, en République Démocratique du Congo. Des directions stratégiques ont aussi été ciblées par la haute hiérarchie de la Police nationale.



Cinq régions de l’intérieur du pays concernées



Le Commissaire de police divisionnaire Bachirou Sarr, qui dirigeait le Commissariat urbain de Louga, quitte la capitale du Ndiambour pour prendre les reines du Commissariat spécial de Touba. Il est remplacé à Louga par le Commissaire de police Mamadou Lamarana Diallo, précédemment Commissaire central de Ziguinchor.



Le Commissariat central de la capitale du sud passe sous les ordres du Commissaire de police Adramé Sarr, précédemment patron du Commissariat urbain de Pikine, désormais dirigé par le Commissaire de police Ousmane Fall, qui était aux commandes du Commissariat d’arrondissement de l’Île de Saint-Louis.



Le Commissaire de police Mame Diarra Faye, adjointe au Commissaire central de Kaolack, migre au nord pour occuper le fauteuil du Commissariat d’arrondissement de l’Île de Saint-Louis.



Le Commissaire de police Pierre Damien Badiane quitte le Commissariat central de Sédhiou et débarque à la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon (Bnlpc) à Dakar. Il est remplacé à Sédhiou par le Commissaire de police Boubacar Bâ qui dirigeait le poste de police des Hlm (Dakar).



Le Commissaire de police Bintou Doumbia, adjointe au Commissaire central de Guédiawaye, atterrit au poste de police des Hlm.



Le Commissaire de police Dianko Mballo, en service à la Direction de la Police judiciaire, débarque à Guédiawaye comme adjoint au Commissaire central.



La Minusma, la Monusco, la Minusca et la Minusma renforcées



Le Commissaire de police Tabara Ndiaye, patronne du Bureau des relations publiques de la Police nationale, est mise à la disposition du département de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, pour servir à la Mission de l’organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (Monusco).



Le Bureau des relations publiques de la Police nationale a un nouveau patron en la personne du Commissaire de police Cheikh Sidy Anta Touré, précédemment en service à la Direction de la Police nationale.



Le Commissaire de police Jean Mané, en service au Groupement mobile d’intervention (Gmi), va diriger le 5e contingent de police constitué de la Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique (Minusca).



Le Commissaire de police Makhtar Mbengue, adjoint au commandant du Corps urbain du Commissariat central de Dakar, prend les commandes du 7e contingent de police constitué de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (Minusma).



Le Commissaire de police divisionnaire Arona Diakhaté, précédemment Conseiller technique du Directeur de la Police nationale, est nommé adjoint au Directeur de l’Ecole nationale de la police et de la formation permanente (poste vacant).



Le Commissaire de police principal Souleymane Bâ, en service à la Direction générale de la Police nationale, passe conseiller technique, coopération, renseignements du Directeur général de la Police nationale.



Le Commissaire de police Idrissa Thiandoum, commandant la Compagnie de surveillance et d’intervention (Csi) du Commissariat central de Dakar, est nommé Commandant de la Brigade prévôtale de la Police nationale.













