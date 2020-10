Nouvelles révélations à l'Ipres: Plus d'un demi milliard FCfa "mangés" en un an ! Si l'information sur les 207 millions FCfa dilapidés en dix mois en a ému plus d'un, cette révélation va en assommer d'autres. Selon "Libération", plus d'un demi milliard a été "mangé" en une année seulement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020

Pour les rebondissements, Ndèye Thioro Dia de la Direction des ressources humaines a été écrouée, ce mercredi 07 octobre 2020.



Si 193 millions de FCfa ont disparu entre les rayons de l'hypermarché "Exclusive", le journal révèle que la "Brioche dorée", traquée, joue à cache-cache avec la Sûreté urbaine.



"Libération" révèle que le rapport d'audit explosif, indique une vaste mafia et mouille des directions, services et agences de l'Ipres.



