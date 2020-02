Nsia Banque fait condamner lourdement Yarame Bergane et sa société CCE

Statuant publiquement contradictoirement après expertise en matière commerciale et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye qui présidait l’audience a condamné solidairement la société CCE Sarl et Yarame Bergane à payer à la NSIA Banque la somme de 571 842 009 frs en principal et celle de 5 000 000 frs au titre des dommages intérêts pour résistance abusive. La société spécialisée dans la production et la distribution de électricité a été déboutée de sa demande de sursis.



Le juge a aussi ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal que indiqué en même temps que la caution solidaire répondra du principal à hauteur de 440 000 000 frs.