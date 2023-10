Nuit du droit à l’éducation / 1ère édition : Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, primé “pour ses nombreux efforts en faveur de l’éducation“

Depuis qu’il est à la tête de la municipalité de Ngoundiane, c’est à dire depuis 13 ans, le maire M. Mbaye Dione réunit au début de chaque année scolaire toute la communauté éducative de l’elémentaire au secondaire en passant par le moyen, pour leur remettre des fournitures scolaires. Ainsi il vient en appui aux parents et aux élèves. Des initiatives qui montrent, en effet, qu’il place l'éducation au cœur de ses priorités. Ainsi, les investissements de la municipalité ont permis d'avoir des résultats probants à travers le département car cela impacte positivement sur les résultats des apprenants. Les élèves des écoles de Ngoundiane se distinguent parmi les plus brillantes de l'inspection d’académie de Thiès. En plus d’autres actions comme la rénovation, la construction et la réhabilitation de salles de classe, le maire de Ngoundiane a mis à disposition des 22 villages de sa communes des bus qui transportent gratuitement les élèves. Conscient de tous ces efforts, la Cosydep a décidé de le montrer en exemple dans la catégorie collectivités territoriales lors de la première édition de la nuit du droit à l’éducation célébrée en clôture de la 3e édition de la foire des innovations en éducation formation (FIEF)

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Nuit-du-droit-a-l-educat...