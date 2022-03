Numérique - Appui à la formation et à l’autonomie des femmes : A Ngaparou, Orange et Sonatel offrent une 3e Maison Digitale La Fondation Orange, avec l’appui de la Fondation Sonatel, a offert au Sénégal, la 3e Maison Digitale à Ngaparou, dans le département de Mbour (Région de Thiès). Elle a été inaugurée ce vendredi 18 mars 2022, en présence des autorités administratives et locales.

Pour promouvoir la formation des femmes, la fondation Orange en collaboration avec la Fondation Sonatel, a ouvert cette troisième Maison Digitale du Sénégal, au profit des femmes déscolarisées et défavorisées de cette zone de la Petite Côte, propice à l’économie solidaire, informe un communiqué reçu.



Après Yeumbeul et les Parcelles Assainies dans la région de Dakar, les Fondations Sonatel et Orange en partenariat avec Women In Africa (WIA), offrent à la commune de Ngaparou, une Maison Digitale dont le montant subventionné est estimé à 24 Millions FCfa (plus de 16 Millions FCfa en numéraire et le reste en nature, représentant le coût du matériel offert).



Cet espace équipé en matériel numérique, sert à former et impliquer d’avantage les femmes en alphabétisation, aux bases de gestion commerciale et financière, aux outils numériques et bureautiques, au développement personnel, à l’entrepreneuriat et à la gestion de projets, via le numérique, pour une meilleure insertion socioprofessionnelle.



Un pilote de 9 mois est prévu avec une phase de formation en Management, Outils bureautiques, Communication et Marketing digital. A cela s’ajoutera, une phase de mentorat qui offrira à ces femmes, un accompagnement concret dans l’accomplissement de leur projet professionnel.



Les Fondations Orange et Sonatel entendent à travers ce concept, réduire le gap numérique qui frappe les femmes rurales ou périurbaines sénégalaises.







