Numérisation des archives: Le Sénégal enclenche les procédures

Le Sénégal a entamé la numérisation des états civils. Ainsi, 15 millions d’actes d’état civil sont prévus pour la numérisation.



Dans le cadre des activités à mener en rapport avec la stratégie nationale, la construction de plusieurs centres est également prévu. « Nous allons numériser 15 millions d’actes, indexer 30 millions de textes. Il est aussi prévu la construction de 34 centres, mais le programme concerne aussi l’état civil consulaire », a déclaré, dans les colonnes du Soleil, Ousmane Aliou Sall, Directeur général de l’état civil. Il assistait, ce lundi, à un atelier de validation et de partage sur la stratégie de communication à Dakar.



Pour bien mener cette mission de numérisation de l’état civil, 3000 officiers managers et 600 archivistes seront encadrés dans le but d’avoir des services d’état civil modernes, rapporte leSoleil.sn.