Numérisation des documents administratifs: les populations soulagées des tracasseries quotidiennes

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Juillet 2022 à 07:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de Sénégal numérique SA, Cheikh Bakhoum, et les maires de Fass Colobane, Yoff , Grand Dakar, Sicap Liberté, on signé un partenariat pour faciliter aux populations l'obtention à distance de leurs documents comme les extraits de naissances entre autres et de se les faire livrer. A l'en croire, "le service Sénégal a pour missions de service public, numérisation des services publics et rapprocher le public avec administration. Il sont implantés dans les 45 départements", a-t-il fait savoir.